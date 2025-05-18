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Депутат Нилов предложил сделать 31 декабря выходным взамен 8 января

Депутат Нилов предложил сделать 31 декабря выходным взамен 8 января

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об опасениях российских властей о том, что введение 31 декабря в перечень выходных дней повлечёт за собой дискуссии о расширении праздников до 30 декабря.

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