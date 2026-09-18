Центр "Воин" привлек 8 тыс. гостей на фестивале в Екатеринбурге

Центр "Воин" представил интерактивный стенд на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
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