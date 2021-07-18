Суть Событий

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Директор МакSим отреагировала на слухи об отказе легкого и сердца

Директор МакSим отреагировала на слухи об отказе легкого и сердца

"Такие новости даже по закону запрещено выдавать". Директор певицы Марины Максимовой (МакSим) прокомментировала новости от источников о состоянии 38-летней артистки, которая уже длительное время борется с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

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