Директор МакSим отреагировала на слухи об отказе легкого и сердца

"Такие новости даже по закону запрещено выдавать". Директор певицы Марины Максимовой (МакSим) прокомментировала новости от источников о состоянии 38-летней артистки, которая уже длительное время борется с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
"Такие новости даже по закону запрещено выдавать". Директор певицы Марины Максимовой (МакSим) прокомментировала новости от источников о состоянии 38-летней артистки, которая уже длительное время борется с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.
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