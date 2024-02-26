Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

Жизнь – суровая штука. Как больно бывает, наверное, когда в наркотическом угаре и с гипертрофированным чувством собственного величия из-за него, ты повелеваешь миром, а в реальности от тебя требуют взять веник и совок и убрать за собой – наверное, после сегодняшнего дня может поведать всем президент Украины Зеленский.

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Комментарии
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igor kim
Полякам нужны земли Украины, а от Зеленского и украинцев они постараются избавится.
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11 час.
М
Мария
Наркошибздик совсем плох стал! Живёт от дозы до дозы. Ведь давно уже созрел для пребывания в палате с Наполеонами....
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7 час.
владимир рябченко
делать страну 404 великой  в долг!!!! это не наивность... Это идиотизм!!! может йододефицит сказывается?
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