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Царьград

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Колесник заявил: Россия ответить «Орешником», если ВСУ применит «Длинный Нептун»

Колесник заявил: Россия ответить «Орешником», если ВСУ применит «Длинный Нептун»

Член комитета Госдумы по обороне заявил о праве России ответить ударом комплекса «Орешник», если ВСУ попытается ударить по России ракетой «Длинный Нептун».

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