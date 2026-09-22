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Газета.ру

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Киев наращивает группы "Белых ангелов" для вывоза детей из Славянска

Киев наращивает группы "Белых ангелов" для вывоза детей из Славянска

Украинские власти наращивают количество групп Национальной полиции Украины «Белый ангел» для принудительной эвакуации семей с детьми из донецкого Славянска.

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