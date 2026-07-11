Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

Аргументы недели «Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов Казалось бы, неоспоримая истина наконец-то пробила себе дорогу в высокие кабинеты.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
двадцать лет нет в стране честных выборов все знают и молчат. может хватит на это закрывать глаза. в этой партии нет людей которые за народ.  в этой партии люди в высших чинах не наши они западные и нашей стране они никак не относятся. только деньги здесь гребут. и кто это будет возражать.
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4 н.
Игорь Максаков
Именно так, как вы сказали!
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4 н.
Alexandra Gorskaya
А где был Володин  все  время ? Ни чего не видел  ни чего не слышал а теперь  прозрел  ближе  к выборам когда  вся  страна уже страдает  от этих  дикарей
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4 н.