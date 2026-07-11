«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

САША ЛЕПАЕВ

двадцать лет нет в стране честных выборов все знают и молчат. может хватит на это закрывать глаза. в этой партии нет людей которые за народ. в этой партии люди в высших чинах не наши они западные и нашей стране они никак не относятся. только деньги здесь гребут. и кто это будет возражать.