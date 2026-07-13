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62ИНФО | Новости Рязани

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Над территорией Рязанской области уничтожили БПЛА

Над территорией Рязанской области уничтожили БПЛА

Дроны противника ликвидированы в Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

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