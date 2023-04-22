Страна и люди

9 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Априори.Неспроста именно ...
  • ВераВерная
    Ну если до такого мародёрства опустились, что вообще об этих международных бандитах говорить...Обдолбанные уроды, кра...Логичное бандитск...
  • Svetlana Kuzmina
    Я, конечно, понимаю теневое правительство США, которому нужны "куклы" на посту президента, но не до такой же степени....Камала Харрис выд...

Запомните эти лица! Инфогигиена

Запомните эти лица! Инфогигиена

Немезида > Расследования > Волк в овечьей шкуре  РАССЛЕДОВАНИЯ Категория Расследования Нами выявлены сети якобы пророссийских Телеграмм-каналов, с “патриотическим” акцентом на СВО, предположительно администрируемых украинскими активистами ССО ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх