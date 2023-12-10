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Путин: власти Украины совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией

Путин: власти Украины совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией

Киевский режим начал уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгонять людей и объявил русских некоренной нацией на Украине".

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