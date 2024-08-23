Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по поддержке конфликта на Украине, а именно поставки оружия и предоставление финансовой помощи Киеву, показывает, что "сторонники нацизма" могут втянуть Германию в новую войну.
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