В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева

Следующим после подтопления метро в Киеве будет мост Патона. Такое мнение 12 декабря высказал депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в ответ на изложение киевских властей причин инцидента в подземке.
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