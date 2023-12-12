В раде предрекли аварию на мосту Патона после подтопления метро Киева

Следующим после подтопления метро в Киеве будет мост Патона. Такое мнение 12 декабря высказал депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в ответ на изложение киевских властей причин инцидента в подземке.