Пожар в Лукоянове: погиб 72-летний мужчина

В результате пожара в частном доме на улице Пушкина в городе Лукоянов погиб 72-летний мужчина. Пожар охватил площадь в 112 квадратных метров, в ходе ликвидации которого участвовали 4 единицы техники и 8 специалистов МЧС России.
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