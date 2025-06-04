СВОих не бросаем: Челны отправили бойцам СВО новую партию гуманитарной помощи

Автор: Эльза КузнецоваОчередной гуманитарный груз из Набережных Челнов отправился в зону СВО. Помощь собрана при участии главы Комсомольского района Ленара Ахметзянова и активистов территориального общественного самоуправления.
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