Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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ИИ вместо учителя: нейросети сокращают время учёбы в несколько раз

ИИ вместо учителя: нейросети сокращают время учёбы в несколько раз

В этом году не подготовил шутку на 01 апреля, извините. Пост ниже вполне серьёзен.Частная школа в Техасе добавила детям занятия с ИИ-репетиторами — каждый день школьники сидят и по два часа занимаются с роботом, который учит их индивидуально, по персональной программе.

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