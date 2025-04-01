ИИ вместо учителя: нейросети сокращают время учёбы в несколько раз

В этом году не подготовил шутку на 01 апреля, извините. Пост ниже вполне серьёзен.Частная школа в Техасе добавила детям занятия с ИИ-репетиторами — каждый день школьники сидят и по два часа занимаются с роботом, который учит их индивидуально, по персональной программе.