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Царьград

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Электронные договоры: покупка жилья в Армении для граждан из-за рубежа

Электронные договоры: покупка жилья в Армении для граждан из-за рубежа

Онлайн-договоры упростят приобретение жилья для граждан Армении, проживающих за рубежом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель председателя Комитета кадастра недвижимости Армении Нане Казарян.

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