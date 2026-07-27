Электронные договоры: покупка жилья в Армении для граждан из-за рубежа

Онлайн-договоры упростят приобретение жилья для граждан Армении, проживающих за рубежом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель председателя Комитета кадастра недвижимости Армении Нане Казарян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии