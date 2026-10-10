Разрыв Финляндией контракта с Россией по АЭС признали незаконным

David Goldman/AP/TASS Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным односторонний разрыв Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1".
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