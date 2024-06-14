Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Жесткие правила въезда в РФ для граждан Украины отсекают тех, кто не мог раньше выбраться из под контроля Киева, или бежал от войны в Европу, но не поддерживает режим Зеленского.

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Комментарии
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Стефания Новак
Что за чушь? Почему не принимают пенсионеров в Россию? Чиновники с ума сошли? Пожилые люди бежали из Украины , добирались разными путями, а мы не пускаем? Таджиков убийц  принимаем, а своих братьев - нет? Это что за политика ? Я не верю , что Путин мог так говорил! Это чиновники -бюрократы &quot;дуют на воду&quot; Простой народ Украины не виноват, их одурманили ложью. Ведь Зе отключил всю информацию о реальности. Мы обязаны принять наших братьев.
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