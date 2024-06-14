Бегущим от киевского режима гражданам отказывают во въезде в РФ

Стефания Новак

Что за чушь? Почему не принимают пенсионеров в Россию? Чиновники с ума сошли? Пожилые люди бежали из Украины , добирались разными путями, а мы не пускаем? Таджиков убийц принимаем, а своих братьев - нет? Это что за политика ? Я не верю , что Путин мог так говорил! Это чиновники -бюрократы "дуют на воду" Простой народ Украины не виноват, их одурманили ложью. Ведь Зе отключил всю информацию о реальности. Мы обязаны принять наших братьев.