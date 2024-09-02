ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Неонацистские группировки стали главными участниками госпереворота, который произошел на Украине в 2014 году, и с того времени определяют государственный курс Киева, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор".