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Царьград

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Кузякин: русский комплекс РЭБ лишает спутники Starlink связи с Землей

Кузякин: русский комплекс РЭБ лишает спутники Starlink связи с Землей

Мощный радиолуч временно ослепляет орбитальные аппараты противника.Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин раскрыл детали функционирования передовой отечественной системы радиоэлектронной борьбы под названием «Волна купол гарант».

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