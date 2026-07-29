Кузякин: русский комплекс РЭБ лишает спутники Starlink связи с Землей

Мощный радиолуч временно ослепляет орбитальные аппараты противника.Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин раскрыл детали функционирования передовой отечественной системы радиоэлектронной борьбы под названием «Волна купол гарант».
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