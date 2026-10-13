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Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере

Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере

Bluetooth-аксессуар можно настроить с помощью открытого ПО Пульт Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro приобрёл популярность среди энтузиастов искусственного интеллекта, о чем пишет It Home.

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