Пульт Xiaomi за $9 стал хитом, его активно используют не только с ТВ: он позволяет диктовать запросы нейросетям и управлять командами на компьютере

Bluetooth-аксессуар можно настроить с помощью открытого ПО Пульт Xiaomi Bluetooth Remote 2 Pro приобрёл популярность среди энтузиастов искусственного интеллекта, о чем пишет It Home.
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