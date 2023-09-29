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Кубок мира по регби-2023. Аргентина сыграет с Чили, Фиджи против Грузии, Шотландия встретится с Румынией

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа D Нант, Франция Аргентина – Чили – 16.00   Положение в группе: Англия – 14 очков (3 игры), Япония – 9 (3), Самоа – 6 (3), Аргентина – 4 (2), Чили – 0 (3).

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