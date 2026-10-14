Молдавия может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз в первом или втором квартале 2028 года, заявила комиссар по расширению Марта Кос изданию «Европейская правда».
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