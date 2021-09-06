Пьяный водитель каршеринга разбил шесть машин на Шокальского

Фото: скриншот из telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО»В районе дома №11 в проезде Шокальского водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем каршерингового авто не справился с управлением и врезался в 6 припаркованных машин.