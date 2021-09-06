Медведково

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Василий Кондратюк
    Так же как и игровые автоматы себя зарекомендовали ??Эксперты отметили...
  • Strannik Weid
    Осталось дождаться ответа суда на признание фбк экстремистами, и можно будет смотреть как вначале скакуасов обосравши...Власти Москвы не ...
  • Игорь Парфенов
    Мавзолей опять заколотят? Если заколотят, не парад это будет ,а очередная либеральная тусовка.Удивляюсь,как ветераны...Путин назвал дату...

Пьяный водитель каршеринга разбил шесть машин на Шокальского

Пьяный водитель каршеринга разбил шесть машин на Шокальского

Фото: скриншот из telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО»В районе дома №11 в проезде Шокальского водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения за рулем каршерингового авто не справился с управлением и врезался в 6 припаркованных машин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх