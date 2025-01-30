Депутаты Заксобрания оставили Андрея Панферова без мандата

На прошедшей сессии депутатов Заксобрания Новосибирской области единогласно было принято решение о досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя Законодательного собрания Андрея Панферова.
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