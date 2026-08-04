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Орелtimes

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В Орле белая кошка выпала из окна третьего этажа

В Орле белая кошка выпала из окна третьего этажа

Сегодня утром жители улицы Нормандия-Неман в Орле чуть не лишились любимого питомца. В районе восьми утра белая пушистая обитательница одной из квартир решила подышать свежим воздухом и высунулась в окно.

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