В Орле белая кошка выпала из окна третьего этажа

Сегодня утром жители улицы Нормандия-Неман в Орле чуть не лишились любимого питомца. В районе восьми утра белая пушистая обитательница одной из квартир решила подышать свежим воздухом и высунулась в окно.
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