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Девять намеков Вселенной, которые дадут вам понять, что вы идете не своей дорогой

Девять намеков Вселенной, которые дадут вам понять, что вы идете не своей дорогой

Девять намеков Вселенной, которые дадут вам понять, что вы идете не своей дорогой Алёна ЮрьеваЧасто мы бродим по жизни, ослепленные собственными планами и целями, не замечая множества намеков, которые Вселенная посылает нам.

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