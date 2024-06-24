Президент Узбекистана выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дагестане 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил телеграмму Президент России Владимиру Путины с глубокими соболезнованиями из-за произошедших терактов в Махачкале и Дербенте, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Интерфакс".
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