В Сети опубликованы видеокадры ликвидации французского наёмника ВСУ Анхеля Фредерика Бастарди с позывным Крэш.
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Что то долго до него добирались! Ну тот случай лучше поздно чем никогда!
Дякую за это.