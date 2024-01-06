Глава СК взял под контроль ситуацию с отсутствием отопления в Подмосковье

Global Look Press/Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки по факту ограничения подачи энергоресурсов жителям Московской области.
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