Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

КОТ  КОСТЯН Чем хороша западная система, так это наличием мощной армии СМИ. Которые растолкуют любому аборигену очередное решение своих властей и в такой форме, что сослаться на непонимание будет невозможно.

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