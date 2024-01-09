Приговор лидеру режима обнаружен в свежих документах Белого дома: Вычеркнули с концами

КОТ КОСТЯН Чем хороша западная система, так это наличием мощной армии СМИ. Которые растолкуют любому аборигену очередное решение своих властей и в такой форме, что сослаться на непонимание будет невозможно.
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