Во Франции предложили забыть о противоречиях ради отмены пенсионной реформы

Предложение об отмене возраста повышения пенсионного возраста до 64 лет, поданное депутатами от партии «Национальное объединение» (RN) в Национальном собрании Франции, вызвало противоречивые отклики среди представителей альянса левых, 13 сентября пишет французская газета Le Parisien.
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