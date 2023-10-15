МИД КНР: В Китае не хотят несправедливости в отношении Палестины

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом сделал заявление о том, что несправедливость, направленная против Палестины, не может продолжаться в дальнейшем.
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