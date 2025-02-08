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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отец Diablo раскритиковал современные диаблоиды: “они глупые, а не крутые” Порт...

Отец Diablo раскритиковал современные диаблоиды: “они глупые, а не крутые” Порт...

Отец Diablo раскритиковал современные диаблоиды: “они глупые, а не крутые”Портал VideoGamer регулярно проводит подкасты со значимыми для игровой индустрии людьми, и в одном из последних эпизодов принял участие Дэвид Бревик, известный как “отец Diablo” и бывший руководитель расформированной команды Blizzard North.

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