"ЮВЕНАЛКА И СЕМЬ СЕНАТОРОВ": В ДУМЕ ПРЕДСТОИТ БИТВА ДВУХ ЗАКОНОВ – СЕМЕЙНОГО И АНТИСЕМЕЙНОГО

ФОТО: ПАВЕЛ КАШАЕВ, FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA / GLOBALLOOKPRESS Крайне спорный и во многом откровенно антисемейный законопроект о борьбе с семейным насилием Оксаны Пушкиной планируют внести в Государственную Думу уже в текущую осеннюю сессию.