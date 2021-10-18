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"ЮВЕНАЛКА И СЕМЬ СЕНАТОРОВ": В ДУМЕ ПРЕДСТОИТ БИТВА ДВУХ ЗАКОНОВ – СЕМЕЙНОГО И АНТИСЕМЕЙНОГО

"ЮВЕНАЛКА И СЕМЬ СЕНАТОРОВ": В ДУМЕ ПРЕДСТОИТ БИТВА ДВУХ ЗАКОНОВ – СЕМЕЙНОГО И АНТИСЕМЕЙНОГО

ФОТО: ПАВЕЛ КАШАЕВ, FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA / GLOBALLOOKPRESS Крайне спорный и во многом откровенно антисемейный законопроект о борьбе с семейным насилием Оксаны Пушкиной планируют внести в Государственную Думу уже в текущую осеннюю сессию.

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