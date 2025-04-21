Кадры допроса жителя Симферополя, задержанного за передачу СБУ данных о военных объектах на территории Форосского парка, а также иных сведений о военных объектах Вооружённых сил РФ на территории полуо

Кадры допроса жителя Симферополя, задержанного за передачу СБУ данных о военных объектах на территории Форосского парка, а также иных сведений о военных объектах Вооружённых сил РФ на территории полуостроваМужчину заключили под стражу, сейчас он дает признательные показания.