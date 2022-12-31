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«Россия нигде не участвует на мировом уровне. Никаких положительных моментов нет». Сушинский об итогах 2022 года

Максим Сушинский назвал отстранение России от международных турниров событием года.  «Самым запоминающимся моментом в 2022 году для меня стало то, что Россия нигде не участвует на мировом уровне.

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