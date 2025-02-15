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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если «Динамо» пригласит Карпина, с ним можно решить задачу чемпионства. Ему пора возглавить более серьезную команду». Чернышов о тренере

«Валерий Георгиевич — хороший и сильный тренер, который уже показал свою работу в большом клубе, в «Спартаке».

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