В вечернее время на центральных площадях Нальчика автоинспекторы Кабардино-Балкарии проводят семейные экспресс-курсы по ПДД

На площади Согласия в г. Нальчике состоялась акция Управлений ГИБДД и МВД России по г.о. Нальчик, посвященная привитию навыков безопасного участия в дорожном движении и приуроченная к празднованию 100-летнего юбилея Кабардино-Балкарской Республики.