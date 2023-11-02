Какой сегодня праздник: 2 ноября – Всемирный день балета

Балет – популярный во всем мире классический танец, возникший в Италии и перекочевавший во Францию. Однако он быстро распространился по разным уголкам планеты и завоевал любовь миллионов ценителей искусства.
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