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Синоптики уточнили прогноз на ВЭФ после затяжных дождей

Синоптики уточнили прогноз на ВЭФ после затяжных дождей

Примгидромет уточнил прогноз погоды для Владивостока на дни Восточного экономического форума. По словам специалистов, 1 сентября через Приморье пройдет последний атмосферный фронт, после чего край начнет постепенно освобождаться от облаков и осадков.

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