Пирог на сковороде. Мягкий и идеальный вкус. Его может приготовить любой, у кого есть дома картофель

В течение дня на перекус я готовлю вкусную лепешку с картофелем и сыром именно по этому рецепту! Готовится она очень просто, а получается румяной, ароматной и аппетитной! Делюсь с вами рецептом прямо сейчас! Список продуктов: Для теста: · 2 небольших стакана муки (140 грамм); · 1 чайная ложка (4 ….