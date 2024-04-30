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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пирог на сковороде. Мягкий и идеальный вкус. Его может приготовить любой, у кого есть дома картофель

В течение дня на перекус я готовлю вкусную лепешку с картофелем и сыром именно по этому рецепту! Готовится она очень просто, а получается румяной, ароматной и аппетитной! Делюсь с вами рецептом прямо сейчас! Список продуктов: Для теста: · 2 небольших стакана муки (140 грамм); · 1 чайная ложка (4 ….

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