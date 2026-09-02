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Царьград

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Софья Акатьева вернулась на лёд после травмы

Софья Акатьева вернулась на лёд после травмы

Фигуристка Софья Акатьева вновь вышла на лёд после длительного восстановления от травмы. В прошлом сезоне её выступления были ограничены болями в ноге, но теперь она постепенно возвращается к привычным тренировкам под строгим контролем тренеров.

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