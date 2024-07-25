В Петербурге вынесли приговор шеф-повару кафе, где 33 студента подхватили сальмонеллез

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля, ФедералПресс. Суд приговорил шеф-повара кафе при Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете к ограничению свободы на шесть месяцев за массовое отравление 51 студента.
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