Timothy Olyphant Played Himself On This Short-Lived Rob Lowe Sitcom

Timothy Olyphant guest-starred as an exaggerated version of himself on a short-lived Rob Lowe sitcom, complete with a fake TV role and a real award.
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