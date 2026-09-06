Россиянка создала установку от дронов для нефтезаводов

Жительница России придумала особый защитный комплекс от беспилотников. Свое изобретение Маргарита Семенова уже запатентовала, устройство способно стать щитом от ударов беспилотников, сообщило издание Hi-Tech Mail .
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