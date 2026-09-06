360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Россиянка создала установку от дронов для нефтезаводов

Россиянка создала установку от дронов для нефтезаводов

Жительница России придумала особый защитный комплекс от беспилотников. Свое изобретение Маргарита Семенова уже запатентовала, устройство способно стать щитом от ударов беспилотников, сообщило издание Hi-Tech Mail .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Модест
Модест

Кому из собственников надо на это тратиться, если государство компенсирует любой ущерб и ещё разрешает взвинчивать цены на топливо.