Военные США должны были идти по Красной площади 9 мая. Экс-разведчик Америки раскрыл тайну Дня Победы

Экс-разведчик США Скотт Риттер раскритиковал Америку за отсутствие масштабных торжеств в честь окончания Второй мировой войны и заявил, что американские военные должны были принять участие в параде на Красной площади.
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