ЭСК: арбитр верно отменил гол Соболева в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала верным решение арбитра Евгения Буланова не засчитать гол Александра Соболева в матче Кубка России «Спартак» — «Краснодар».
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