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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Захарова прокомментировала "сахар", который от журналистов прятали Макрон и Мерц в поезде

Захарова прокомментировала "сахар", который от журналистов прятали Макрон и Мерц в поезде

По словам дипломата, судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с президентом Франции, премьер-министром Британии и канцлером ФРГ, сделанное в поезде во время поездки в Киев.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Макрон самый тупой президент Франции за все время института президентства.
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13 час.
Сергей
эмМанюэлька -жертва генной инженерии!!! Кто-то скрестил лягушку с петухом!!!
Ответить
6 час.
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