Захарова прокомментировала "сахар", который от журналистов прятали Макрон и Мерц в поезде

По словам дипломата, судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с президентом Франции, премьер-министром Британии и канцлером ФРГ, сделанное в поезде во время поездки в Киев.