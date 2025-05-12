Захарова прокомментировала "сахар", который от журналистов прятали Макрон и Мерц в поезде

По словам дипломата, судьбу Европы решают во всех смыслах "зависимые временщики" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео с президентом Франции, премьер-министром Британии и канцлером ФРГ, сделанное в поезде во время поездки в Киев.
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