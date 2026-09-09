Китайский стартап DeepSeek готовится к IPO на бирже STAR Market

Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek нанял брокерскую компанию CITIC Securities для подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO) на шанхайской площадке STAR Market, ориентированной на технологические компании.
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